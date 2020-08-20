Судитимуть учасників організованої злочинної групи, які обкрадали храми України

Нагадаємо: у травні поліцейські знешкодили злочинну групу, яка обкрадала церкви та монастирі України. Наразі зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

За словами Василя Джиджори, начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, у ході досудового розслідування стало відомо, що у вересні 2019 року, незаконне збагачення організував уродженець Молдови. Підзаробити на крадіжці церковної атрибутики запропонував ще двом чоловікам.



Підозрювані впродовж 2018-2020 років викрадали цінні ікони з церков та монастирів. Вони шукали в соцмережах та довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях, Перед тим як іти на злочин, зловмисники їхали в храми, де зберігалися експонати, обстежували приміщення на предмет наявності камер відеоспостереження, оглядали замки та вікна.

Жертвами злочинної групи стали релігійні громади Тернопільської, Вінницької, Одеської та Волинської областей. Дві крадіжки з церков зареєстрували правоохоронці на території Тернопільської області. Серед викраденого – 15 дороговартісних ікон.

Збували ікони колекціонерам. Найдорожча ікона, яку привласнили зловмисники, коштує понад 1,2 мільйони гривень.

Свою останню крадіжку підозрювані вчинили в ніч з 29 на 30 квітня цього року.

Під час проведення масштабної спецоперації оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області спільно з слідчими ГУНП, працівниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів та бійцями спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, знешкодили злочинну групу.

Працівники поліції провели одночасно 14 обшуків на території Одеської, Хмельницької та Київської областей. Серед вилученого близько семиста предметів церковної атрибутики.

Наразі підозрюваним інкримінують таємне викрадення чужого майна, крадіжку, вчинену організованою групою повторно, поєднаною з проникненням в інше приміщення у великих та особливо великих розмірах. Кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області