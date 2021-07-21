Судитимуть учасників ОЗГ, які організували колекторський «кол-центр» та погрожували насильством «боржникам»

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно учасників організованої групи, які обвинувачуються в організації діяльності колекторського «кол-центру» та примушуванні громадян до виконання неіснуючих цивільно-правових зобов’язань (ч. 3 ст. 355 КК України).

Згідно з матеріалами обвинувачення, упродовж 2019-2020 років учасники ОЗГ через створений ними колекторський «кол-центр», використовуючи психологічний тиск, систематично здійснювали дзвінки громадянам з вимогами повернення боргів перед фінансовими установами. Сума «боргів», яка підлягала сплаті, коливалася від 1,5 тис. гривень до 180 тис. гривень.

При цьому дзвінки надходили й до громадян, які не мали жодного відношення до таких цивільно-правових зобов’язань, та супроводжувалися погрозами застосування насильства над ними та їхніми близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення майна, тощо.

Обвинувальний акт відносно трьох учасників організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося спільно зі Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві та Управлінням стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура