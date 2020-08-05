Судитимуть учасників злочинної групи, які під виглядом якісної продукції відомих виробників продавали фальсифікований товар

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох учасників організованої злочинної групи за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчинене організованою групою).

За даними слідства, учасники злочинної групи у період з 2016 по 2020 рр. займались виготовленням фальсифікованих продуктів харчування (сухе молоко) та у подальшому реалізовували суб’єктам господарювання, видаючи його за високоякісну продукцію двох відомих виробників.

Створивши товариство з обмеженою відповідальністю, підсудні орендували складське приміщення, придбали необхідне обладнання та виготовляли власну продукцію, використовуючи при цьому фірмові найменування інших виробників без їх згоди, тим самим порушили права інтелектуальної власності. У подальшому зловмисники реалізовували товар через мережу Інтернет. Так, протягом 2019 року вони виготовили 200 тонн підробленої продукції вартістю понад 5,5 мільйонів гривень.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Довідково: санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області