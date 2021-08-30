Судитимуть учасників злочинної організації, які незаконно утримували людей у так званих «реабілітаційних центрах»

Нелегальні заклади були розташовані на територіях Львівської та Івано-Франківської областей. За скоєне десятьом підозрюваним загрожує покарання — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Діяльність так званих «реабілітаційних центрів» викрили та припинили оперативники Управління міграційної поліції спільно із слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

24 березня правоохоронці затримали працівників закладів, розташованих у Львівській та Івано-Франківській областях, у яких вони незаконно утримували кілька десятків пацієнтів з алкогольною та наркотичною залежністю.

Оскільки деякі «пацієнти» не бажали добровільно «лікуватися», зловмисники утримували їх у центрах проти волі, а також використовували їх примусову працю. Окрім того, деяких «пацієнтів» помістили у заклади примусово та доставили туди силоміць, – при цьому місячна оплата за «лікування», яку вносили їх родичі, становила від 8 до 12 тисяч гривень на місяць.

У «пацієнтів» вилучали мобільні телефони, а за спроби самовільно залишити приміщення центрів для них були передбачені покарання. Психологічне та фізичне насильство щодо утримуваних застосовувалось і за інші порушення так званих «правил перебування у центрі».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.28 — ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.1.ч.2 ст.255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт щодо десятьох підозрюваних – мешканців різних регіонів України, скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченим – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області