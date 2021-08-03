Судитимуть водія, який у нетверезому стані скоїв збив чотирьох дітей. 14-річний хлопець загинув на місці (фото)

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луганської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом смертельної дорожньо-транспортної події, яка сталася за участі чотирьох дітей.

Водію автомобіля, який скоїв ДТП, інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 14 травня 2021 року близько 22:50 у селі Містки Сватівського району 34-річний водій, рухаючись у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі «Renault Megane», здійснив наїзд на чотирьох підлітків – місцевих мешканців. Вони йшли узбіччям автодороги у попутному напрямку. Проведеним освідуванням встановлено, що вміст алкоголю в крові чоловіка становив 1,33 проміле.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці. Ще трьох потерпілих госпіталізували до лікарні: двох дівчат та хлопця віком 13-15 років.

Відповідно до проведених у ході слідства судово-медичних експертиз, потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження: закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, переломи нижніх кінцівок, множинні забої та садна голови, тулуба, кінцівок.

Також під час досудового розслідування проведено експертизу технічного стану транспортного засобу, автотехнічну та транспортно-трасологічну експертизи. За їх висновками, водій, рухаючись на технічно справному автомобілі, значно перевищив максимально допустиму швидкість у межах населеного пункту, чим порушив правила дорожнього руху України, а його дії перебували у причинному зв’язку зі створенням аварійної обстановки та настанням дорожньо-транспортної події.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі Луганська обласна прокуратура направила обвинувальний акт до Сватівського районного суду Луганської області для розгляду по суті.

Водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури