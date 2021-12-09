Судитимуть волинянина, який вербував рівнянку для сексуальної експлуатації в Польщі

Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного жителя Волинської області, якому інкримінують вербування, переміщення людини з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої, а також зберігання дитячої порнографії без мети збуту (ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік з січня цього року займався вербуванням 25-річної рівнянки. Зокрема, він переконував жінку, яка саме перебувала в скрутному матеріальному становищі, без роботи та постійного джерела доходів, погодитись на виїзд до Республіки Польща для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Зі свого боку він гарантував потерпілій безоплатне переміщення до сусідньої країни, гідні умови проживання, харчування, дотримання прав та інтересів, а також високу зарплату. Жінка, зрештою пристала на ці умови і 21 жовтня чоловік повіз її до Польщі, втім на кордоні його затримали правоохоронці.

Крім того, в ноутбуці волинянина виявили відеозаписи та фотографії з дитячою порнографією.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Рівненська обласна прокуратура