Судитимуть закарпатця, який сприяв незаконному перправленню через держкордон групи з 12 чоловіків

Виноградівський відділ Берегівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо жителя Тячівщини за фактом сприяння групі з 12 осіб у незаконному перетині державного кордону України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що військовозобов’язані чоловіки мали намір уникнути мобілізації та незаконно потрапити через кордон України до ЄС. Закарпатець погодився сприяти їм у цьому, підшукавши мікроавтобус із водієм для перевезення громадян до заздалегідь обраного місця неподалік кордону з Румунією. Для цього він розробив необхідний маршрут, а сам супроводжував «ухилянтів», рухаючись поруч на іншому транспортному засобі.

Щоправда, неподалік лінії кордону, в зоні відповідальності ВПС «Дякове» на Берегівщині, осіб викрили військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону. Усім дванадцятьом чоловікам вручили повістки про необхідність прибуття до центру комплектування, а так як трапилося це близько опівночі 8 березня – то ще й подарували тюльпани.

Зазначимо, що матеріали стосовно інших причетних осіб виділені в окреме кримінальне провадження, у якому досудове розслідування ще триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури