Судитимуть землевпорядника, який «посприяв» відчуженню земель природно-заповідного фонду майже на ₴4 млн.

Перед судом постане інженер-землевпорядник, протиправні дії якого призвели до незаконного відчуження 8 гектар земель у межах заповідного об’єкту – ландшафтного заказника «Кам’яногірський».

За процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинуваченому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 ч. 3 ст. 358 КК України. Подальшу долю землевпорядника вирішуватиме суд.

За даними слідства, обвинувачений будучи фізичною особою-підприємцем та виконуючи обов’язки інженера-землевпорядника на підставі кваліфікаційного сертифіката виданого Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет» вніс недостовірні відомості до технічної документації, зокрема переліку обмежень щодо використання земельних ділянок про те, що ділянки загальною площею 8 га не відносяться до об’єктів природно-заповідного фонду, що у подальшому призвело до їх незаконного відчуження. Збитки завдані державі складають 3,8 млн гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Благовіщенського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура