Судитимуть жінку, яка під прикриттям сурогатного материнства, продала власну дитину сімейній парі з КНР

Київською місцевою прокуратурою № 5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 31-річної мешканки Житомирської області, яка під прикриттям сурогатного материнства, продала власну дитину (ч. 3 ст. 149 КК України).

Згідно матеріалами слідства, у 2018 році до одного зі столичних медичних центрів репродуктивної медицини, звернулось подружжя з Китайської народної республіки, з метою участі у програмі сурогатного материнства.

У подальшому, між подружжям та обвинуваченою укладено «Договір про сурогатне материнство». Згідно договору, сурогатна мати за компенсацію у сумі майже 400 тис. гривень погодилась виносити та народити дитину, біологічними батьками якої є вказане подружжя, та, після встановлення генетичної спорідненості між ними та дитиною, передати її їм на виховання.

У підсумку, неодноразові процедури запліднення не привели до вагітності сурогатної матері. Незважаючи на це, шахрайка хотіла отримати гроші будь-яким шляхом. Вона вступила в статевий зв’язок зі своїм співмешканцем і завагітніла від нього.

Після цього підозрювана і посадові особи медичного центру приховували від іноземців інформацію про те, що вони не є біологічними батьками виношуваної дитини, а після її народження внесли в довідку завідомо неправдиву інформацію щодо їх генетичної спорідненості з дитиною.

Іноземна пара все ж виплатила сурогатної матері близько 400 тисяч гривень, але пізніше викрила обман при проведенні дослідження на генетичну спорідненість з новонародженою дитиною при оформленні їй громадянства іншої держави.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва.

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Матеріали відносно службових осіб медичного центру виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Київська міська прокуратура