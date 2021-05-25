Судитимуть жінку, яка використовувала власну малолітню доньку для жебрацтва

Ювенальними прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно жінки, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 150-1 КК України, потерпілою якого є малолітня дитина.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж червня-серпня 2020 року 32-річна жителька м. Києва, маючи умисел на особисте збагачення, використовувала свою 12-річну доньку, яка має очевидні фізичні вади, для зайняття жебрацтвом, а саме систематично випрошувала грошові кошти у сторонніх осіб, які витрачала на власні потреби.

Злочин вдалося викрити завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини 28-річним знайомим матері. Тоді ж було вирішено перевірити причетність матері до вчинення злочину.

Наразі до обвинуваченої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Дівчинка на теперішній час перебуває в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Київська міська прокуратура