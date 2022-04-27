Судитимуть жителя Прикарпаття, який зачинив у будинку та пограбував переселенку із трьома дітьм

Івано-Франківська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 54-річного чоловіка за грабіж та незаконне позбавлення волі жінки та її трьох дітей ( ч.4 ст. 186, ч.2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, 23.03.2022 року житель одного із сіл Івано-Франківського району запросив до себе додому переселенку з трьома малолітніми дітьми, які через війну переїхали на захід України. Познайомившись із жінкою у соціальній мережі, він запропонував спільний побут та проживання. Однак вже ввечері між ними виник конфлікт з приводу виховання дітей. Під час суперечки обвинувачений, погрожуючи жінці фізичною розправою та схопивши за волосся, закрив її з дітьми в будинку. При цьому він не зважав на прохання жінки про необхідність їй медичної допомоги через поранення, які вона отримала ще на сході внаслідок бойових дій.

Не маючи змоги вільно залишити тимчасове житло, переселенка із дітьми перебувала там проти своєї волі до приїзду працівників поліції, яких наступного дня викликала знайома жінки.

Крім цього, обвинувачений пригрозив жінці побиттям та забрав у неї 2000 гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області.

Прокурори передали обвинувальний акт щодо зловмисника до суду. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура