Судитимуть жителя Тернопільського району, який пропонував 20 тис. хабаря поліцейському 

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Тернопільського району за запропоновану неправомірну вигоду поліцейському (ч. 1 ст. 369 КК України).

За версією слідства, наприкінці травня 2022 року житель Микулинецької громади Тернопільського району під час зупинки його транспортного засобу в м. Теребовля запропонував службовій особі Національної поліції України 20 тис грн неправомірної вигоди.

Нетверезий водій таким способом намагався уникнути від притягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури