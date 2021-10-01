Судитимуть жителя Тульчинського району, якого обвинувачують у розбещенні малолітніх

За процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно 59-річного жителя Тульчинського району, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

Під час досудового розслідування встановлено, що в липні цього року обвинувачений в одному із сіл Тульчинського району запросив до свого будинку хлопчиків 2008 та 2010 років народження. Користуючись тим, що малолітні діти через свій вік не могли розуміти сексуальний характер дій та з метою задоволення своєї статевої пристрасті, чоловік учинив розпусні дії стосовно них.

Після звернення батьків хлопчиків до правоохоронців чоловіка було затримано. За рішенням суду до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом, обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури