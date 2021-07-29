Судитимуть злочинне угруповання, яке привласнило 3 мільйони гривень підприємців за допомогою «вірусу»

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної групи, яка викрадала грошові кошти з банківських рахунків юридичних осіб, використовуючи шкідливі програмні засоби. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Протиправну діяльність злочинної групи викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Встановлено, що п’ятеро зловмисників створили та модифікували шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого отримували доступ до банківських програм електронних платежів «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк». Вірусне програмне забезпечення надсилали на електронні скриньки різних підприємств.

Після його потрапляння на техніку – відслідковували надходження грошей на банківські рахунки, здійснювали втручання в роботу програм і несанкціоновано перерахували гроші на підконтрольні рахунки. У такий спосіб учасники угруповання привласнили понад 3 мільйони гривень.

Наразі слідчі поліції досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Фігурантам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції Національної поліції України