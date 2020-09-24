Судитимуть зловмисників, які вбили киянина та намагалися замаскувати злочин під нещасний випадок

Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох осіб, які підозрюються в умисному заподіянні смерті людині, вчиненому за попередньою змовою.

Злочин стався у березні 2020 року у Солом’янському районі столиці.

Місцева мешканка повідомила, що в своїй квартирі по вул. Ушинського виявила мертвим 51-річного квартиранта. В крові загиблого виявили наркотичні речовини, однак причиною його смерті, згідно з результатами експертизи, стала механічна асфіксія (удушення).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили осіб, причетних до вбивства чоловіка. Одного з нападників правоохоронці затримали у столиці, другого — у місті Одеса. Третій співучасник на той час вже відбував покарання за інший злочин.

За версією слідства, 31-річний громадянин Молдови, 24 та 32-річні громадяни України, з якими потерпілий познайомився напередодні своєї смерті, в процесі сварки задушили його. Щоб приховати злочин, злочинці зробили чоловіку ін’єкцію наркотичною речовиною з метою інсценування нібито самостійного передозування ним наркотичними засобами.

Наразі досудове розслідування відносно нападників завершено, обвинувальний акт направлено до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Дії підозрюваних кваліфіковані за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Київської міської прокуратури