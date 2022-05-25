Судитимуть зловмисницю, яка організувала збут наркотиків та психотропів на території декількох областей

Під час обшуків поліцейські вилучили у зловмисниці майже на 3 млн. гривень наркотичних та психотропних речовин.

Поліцейські встановили, що 27-річна мешканка Миколаєва налагодила схему безконтактного збуту оптових партій наркотиків через закладки — так звані «мастерклади», які пропонувала своїм клієнтам у всесвітній мережі Інтернет. Потім через кур’єрів розповсюджувала містом партії закладок PVP, канабісу, амфетаміну, мефедрону, екстезі та ЛСД .

Незаконною діяльністю жінка займалась не лише в Миколаєві, організувала збут наркотичних та психотропних речовин також у Херсоні та Одесі. Розрахунок за «товар» відбувався за допомогою електронних гаманців. Місячний заробіток фігурантки становив близько 100 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад чотири кілограми заборонених речовин — амфетамін, PVP, канабіс, мефедрон, пігулки екстезі та ЛСД на суму близько 3 млн гривень.

Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.

Жінку доставили до відділку поліції, слідчі затримали її в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі миколаївського управління поліції довели причетність жінки до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 та 3 ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Наразі слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Зловмисниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Національна поліція України