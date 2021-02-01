Судові охоронці Київщини виявили у відвідувача суду порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну 

Сьогодні, 1 лютого, співробітники Служби судової охорони виявили у відвідувача однієї із судових установ Київщини порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.

Подія сталася в Білоцерківському міськрайонному суді Київської області, коли до канцелярії установи завітав 21-річний мешканець.

На питання співробітників Територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області, які здійснюють охорону цієї судової установи, про наявність заборонених предметів, що не дозволяються до пронесення до будинків правосуддя, чоловік повідомив про їх відсутність. Проте, під час поверхневої перевірки в молодика було виявлено поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на амфетамін.

Для більш детального з’ясування вмісту пакетика та особи чоловіка до судової установи викликали слідчо-оперативну групу Білоцерківського управління поліції.

Правоохоронці задокументували цю подію, вилучили поліетиленовий пакет з невідомою речовиною та доправили молодого чоловіка разом із речовим доказом до відділку поліції для подальшого з’ясування обставин справи.

УК