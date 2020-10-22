Судові охоронці столиці затримали порушника громадського порядку

Співробітники територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області виконуючи функції з охорони громадського порядку об’єктів правосуддя затримали чоловіка, котрий розклеював листівки на будівлі суду та вчиняв хуліганські дії.

Вночі, 21 жовтня, невідомий чоловік проник на територію Дарницького районного суду міста Києва та наклеїв листівки на будівлю правосуддя.

Судові охоронці помітили порушника правопорядку, затримали його та викликали Національну поліцію.

Слідчо-оперативна група кваліфікувала дану подію як дрібне хуліганство за частиною 1 статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дана стаття передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

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