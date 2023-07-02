Судимуть прихильника «руського миру», який публічно звинувачував ЗСУ в обстрілах та підтримував окупацію Криму

Слобідською окружною прокуратурою міста Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка за фактом виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні цього року чоловік, перебуваючи в одному з харківських кафе, почав висловлювати свою антиукраїнську позицію.

Він почав розповідати відвідувачам, що «українські військові бомблять населені пункти». Крім того, колаборант додав, що «Крим — це Росія, і Україні вже ніколи його не повернути».

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура