судитимуть 14 учасників двох відокремлених підрозділів злочинної організації «двадцятівські»

Очолювали ці підрозділи двоє рідних братів. На збуті наркотиків та шахрайській схемі учасники угруповань щомісяця заробляли понад два мільйони гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції встановили, що керували відокремленим підрозділом злочинної організації рідні брати – двоє мешканців Кривого Рогу. Організатори розподілили між собою обов’язки: один відповідав за збут наркотиків на території міста, інший – за шахрайську схему заволодіння коштами громадян.

Обкрадали громадян за допомогою так званих фішингових сайтів: потерпілим розсилали повідомлення про можливість отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які містили посилання для необхідної реєстрації. Отримавши коди доступу до банківських рахунків, фігуранти перераховували гроші з банківських карток громадян та розподіляли їх між собою.

Учасники іншого підрозділу «Двадцятівських» спеціалізувалися на виготовленні та збуті наркотиків. На території орендованого приміщення ділки облаштували нарколабораторію, де вирощували і фасували канабіс. Продавали наркотичні речовини невеликими партіями виключно з рук у руки та за готівку.

Про результати протиправної діяльності учасники відокремленого «крила» звітували перед організаторами. Під час проведення спецоперації у лютому 2023 року правоохоронці провели понад 30 обшуків на території міста Кривий Ріг та Одеської області.

Наразі обвинувальний акт за фактом створення, керівництва злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайства та незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч. 1 та 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України) скеровано до суду.

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися під процесуальним керівництвом Криворізької східної окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України