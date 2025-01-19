Судитимуть 17 учасників наркосиндикату «Біле братерство», які отримували від злочинної діяльності майже ₴50 млн. прибутку на рік

Щомісячно зловмисники отримували майже 10 кг «майстеркладів» з забороненими речовинами, з яких надалі розфасовували та розповсюджували амфетамін, солі PVP та метадон. Крім того, фігуранти мали власну нарколабораторію та присадибні ділянки, де вирощували канабіс. За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Щоб приховати свою злочинну діяльність, наркоділки постійно змінювали SIM-картки, банківські рахунки та адреси фасування наркотиків, однак це не завадило оперативникам кримінальної поліції встановити організатора оборудки. Ним виявився 44-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування «Біле братерство», основний склад якого поліцейські ліквідували ще у 2018 році. Користуючись зв’язками колишніх спільників, він створив нове злочинне угрупування з 16 осіб, які виготовляли, фасували, розподіляли та збували наркотики на території Нікополя та Покровська Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, фігуранти отримували майже 10 кг так званих «майстеркладів» з забороненими речовинами, з яких розфасовували та розповсюджували 3 000 доз амфетаміну, 5 000 доз солей A-PVP та 2 000 доз метадону. Від цієї протизаконної діяльності вони отримували майже 4 мільйони гривень прибутку на місяць.

Для ліквідації наркосиндикату було залучено 480 поліцейських з Головного слідчого управління, Департаментів та територіальних управлінь карного розшуку і боротьби з наркозлочинністю під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. За силової підтримки полку поліції особливого призначення правоохоронці провели 70 обшуків за місцями мешкання фігурантів та інших об’єктах нерухомості.

Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили майже десять кілограмів конопель та понад два кілограми синтетичних наркотиків. Крім цього, у зловмисників вилучили танковий і ручний кулемети, чотири гранатомети, шість пістолетів, три дрони, понад 500 набоїв різного калібру, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та понад два мільйони гривень в різній валюті.

Всіх 17 учасників наркоугруповання було затримано разом з їх ватажком в січні 2024 року. Слідчі оголосили їм про підозру за створення та керівництво злочинною організацією та участь у ній (ч. 1 та ч. 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України) та незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України