Судитимуть 21-річного молодика, який шахрайством заволодів коштами громадян

Прокурори Смілянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного місцевого жителя за фактом шахрайства, вчиненого повторно, такого, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідством установлено, що з метою власного збагачення, 21-річний житель м. Сміла, будучи раніше судимим за злочини проти власності, вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян.

Зокрема, представлявся працівником служби безпеки банку та повідомляв, що хтось намагається зняти гроші з рахунку потерпілих. Щоб уникнути цього, він попросив слідувати його інструкціям та продиктувати повідомлення, яке надійде з акаунта банку. В подальшому кошти зараховувались на банківську картку, яку вказував зловмисник.

Так, протягом шести місяців – з червня по жовтень минулого року – обвинувачений незаконно заволодів грошима 9 потерпілих на суму близько 265 тис. грн, які використав на власні потреби.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури