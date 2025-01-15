Судитимуть 24-річного киянина, який організував незаконну схему перетину кордону для ухилянтів

Протиправну діяльність чоловіка викрили у жовтні минулого року слідчі Святошинського управління поліції спільно з працівниками СБУ.

Зловмисник пропонував чоловікам призивного віку вступити на очну форму навчання до вищого навчального закладу у Польщі й таким чином уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути державний кордон України.

Свою послугу ділок оцінив у 10 000 доларів та, за попередньою домовленістю, він мав допомогти «клієнту» успішно скласти онлайн іспити. Поліцейські затримали молодика у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі йому обумовленої суми коштів від 25-річного «абітурієнта».

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва