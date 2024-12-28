Судитимуть 25-річного рецидивіста, який напав на подружню пару у столичному сквері

Зловмисник завдав тілесних ушкоджень чоловікові та заволодів його майном. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, цьогоріч у липні до поліції Києва на спецлінію 102 звернулася місцева мешканка із заявою про те, що на її чоловіка напав невідомий у сквері Солом’янського району. Потерпілий разом із дружиною відпочивав, коли до них підійшов зловмисник, кілька разів вдарив чоловіка, після чого відібрав мобільний телефон та гаманець із грошима й утік.

Оперативники швидко встановили особу нападника. У ході розшукових заходів поліцейські затримали його, а викрадений ґаджет вилучили як речовий доказ. Зловмисником виявився 25-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час слідства фігурант перебував під вартою.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування. Зібрані матеріали разом з обвинувальним актом направлено до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва