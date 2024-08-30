Судитимуть 25-річного водія «BMW», який виїхав на вулицю з одностороннім рухом та вчинив ДТП, травмувавши 17-річну дівчину (відео)

Ювенальні прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 25-річного водія «BMW» за обвинуваченням у порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненого у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Дорожня аварія сталася 4 травня 2024 року приблизно о 23 годині на вулиці Велика Васильківська. 25-річний водій автомобіля «BMW» рухаючись по вулиці, де організовано односторонній рух автомобілів, їхав в зустрічному напрямку, на швидкості зачепив припаркований автомобіль «Volkswagen» та здійснив зіткнення з автомобілем марки «Ford», в якому перебувало четверо людей.

В результаті ДТП 17-річна пасажирка автомобіля «Ford» отримала травми середнього ступеня тяжкості у вигляді закритої травми лівого передпліччя.

Під час досудового розслідування водій «BMW» свою вину визнав та відшкодував родині постраждалої дівчини завдані збитки.

Пресслужба Київської міської прокуратури