Судитимуть 27-річну киянку, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки у Деснянському районі (фото)

Своїми діями зловмисниця завдала власникам транспортних засобів шкоди на суму близько 300 тисяч гривень. За скоєне їй загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, у лютому поточного року на спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини.

Тоді правоохоронці оперативно встановили, що до підпалів причетна 27-річна киянка. Остання, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. Продовжуючи свій рух в напрямку сусідньої вулиці, фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen. Причину свого вчинку жінка пояснити не змогла.

Слідством встановлено, що своїми діями зловмисниця завдала власникам транспортних засобів шкоди на суму близько 300 тисяч гривень. Порушниці було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За умисне пошкодження майна обвинувачуваній загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва