Судитимуть 34 осіб, які незаконно організували мережу гральних залів по Україні

Для того, щоб не мати “проблем” із поліцією, організатори залучили до справи двох правоохоронців.

Прокурори скерували до суду справу щодо 34 учасників злочинної організації, яка розгорнула мережу гральних закладів на території України.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала розгалужену мережу гральних закладів на території м. Києва, Київської області та м. Одеси”, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Щоб не мати “проблем” із поліцією, до “бізнесу” залучили двох правоохоронців.

Поліцейські за хабарі мали не реагувати на виявлені факти незаконної діяльності з проведення азартних ігор. В ході розслідування провели понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у приміщеннях, де функціонували гральні зали.

Правоохоронці вилучили понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи та інші речі і предмети, які вказують на діяльність гральних закладів. Крім того, у гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено понад 2,6 млн грн, 125 тис доларів США, 5 тис євро.