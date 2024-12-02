Судитимуть 40 учасників злочинної організації, які збували наркотики на Черкащині

На збуті наркотиків підсудні заробляли до 5 мільйонів гривень на місяць. Організували оборудку двоє мешканців Черкас, які поділили діяльність за трьома напрямами: виробництво амфетаміну, вирощування конопель та збут наркотиків в регіоні. Збутом займалися три окремі групи зі своїми лідерами, які були підзвітні керівникам злочинної організації.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, цех з виготовлення амфетаміну знаходився у Черкасах: його потужності дозволяли виробляти до 10 кг «фену» щомісяця. Коноплі вирощували на декількох ділянках в Канівському районі, а також у квартирах декількох фігурантів. На кожному виробництві була своя охорона й технологи, а також «менеджери», які контролювали дії своїх «працівників».

Виготовлену продукцію доставляли в місця підготовки до подальшого збуту, де їх фасували й передавали наркокур‘єрам. Збували амфетамін та канабіс методом закладок та «з рук у руки» мешканцям Черкас та регіону. За збір коштів від продажу, закупівлю сировини, видачу «зарплати» та звітність керівникам угруповання також відповідали спеціальні куратори.

Для ліквідації злочинної організації в грудні 2023 року залучили майже 700 поліцейських: слідчих Головного слідчого управління Нацполіції та обласних управлінь поліції, оперативників Департаменту стратегічних розслідувань та територіальних управлінь та бійців поліції особливого призначення. Вони провели понад 120 одночасних обшуків за місцями мешкання ділків, виробництва амфетаміну та вирощування конопель. Вилучили наркотики, гроші, зброю, спецобладнання, автомобілі, чорнові записи та блокноти з «рецептами». За попередніми підрахунками вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень.

За результатами заходів затримано 40 осіб – організаторів та учасників. В той же час їм було повідомлено про підозри за Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України), Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 4 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України), Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України).

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування відносно всіх членів злочинної групи, обвинувальні акти скерували до суду. Учасникам злочинної організації загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління НПУ