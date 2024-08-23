Судитимуть 43-річного зловмисника, який стріляв з рушниці у вікно будинку односельця

Чоловік вистрелив з рушниці в будинок односельця, коли той відмовився до нього вийти. На щастя, ніхто не постраждав. За скоєне правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо: подія сталася на початку липня в одному з сіл Нерубайської громади. Поліцейські встановили, що 43-річний місцевий чоловік п’яним ввечері прийшов до домоволодіння свого знайомого та почав його гукати. Власник оселі вийшов на подвір’я, а побачивши через ворота, що гість тримає в руках рушницю, відмовився виходити до нього. Це обурило чоловіка і він здійснив постріл зі зброї у бік подвірʼя «нечемного» односельця, поціливши у вікно його будинку.

На щастя, внаслідок пострілу ніхто не постраждав.

Поліцейські, яких викликав власник маєтку, оперативно затримали правопорушника неподалік місця скоєного злочину та вилучили в нього належну йому зареєстровану мисливську гладкоствольну рушницю, а з місця стрілянини – гільзу.

Згідно з висновком експертів, рушниця належить до гладкоствольної вогнепальної зброї та була споряджена мисливським набоєм 12 калібру.

Затриманий не заперечував своєї провини, пояснив, що приходив до односельця поговорити, але не згадав, з якого приводу.

Як повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Сергій Сливченко, на час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчі на підставі зібраних доказів висунули чоловіку обвинувачення у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, тобто хуліганстві, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України вже скерували до суду. Згідно з її санкцією, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Біляївська окружна прокуратура.

Одеське районне управління поліції № 2