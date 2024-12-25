Судитимуть 51-річної жительку Одещини, яка під час сімейної вечері зарізала сина

Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За скоєне правопорушниці загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо: подія сталася у вересні в одному з населених пунктів Куяльницької громади. Про неї поліцейських і медиків сповістили місцеві жителі. У веранді приватного будинку слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції було виявлено закривавлене тіло 31-річного чоловіка, який разом з батьками мешкав у цьому будинку.

В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що під час сімейної вечері, яка супроводжувалась вживанням алкоголю, родичі посварились. Обурена образами та приниженнями матір вдарила сина у груди ножем, який був у неї в руці. Чоловік завадити дружині не зміг. Їхній син загинув на місці події.

Слідчим було призначено судово-медичну експертизу тіла небіжчика. За її висновком, причиною смерті потерпілого стала гостра крововтрата, яка розвинулася внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітки з ушкодженням аорти. Вилучене з місця події знаряддя злочину, біологічні зразки та інші речові докази теж були направлені на експертні дослідження.

Жінку поліцейські затримали в процесуальному порядку. Надалі на період слідства суд за клопотанням слідчих обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Ми провели розслідування, зібрали достатньо доказів та висунули фігурантці обвинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Правопорушниці загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії, що тривали під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, завершені і обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України скеровано до суду», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Подільське районне управління поліції Одещини