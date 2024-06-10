Судитимуть 7 учасників банди, які застрелили жителя Кременчука, готували вбивство поліцейського та депутата 

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом. До складу банди входили син організатора та його знайомі.

Їм інкримінують умисне вбивство, замах, готування умисного вбивства, вимагання чужого майна, бандитизм, незаконне зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів, незаконну переробку вогнепальної зброї, вчинені за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15 п. п. 8, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14, п. п. 8, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 348 КК України).

Окрім цього, організатора обвинувачують у встановленні та поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255 -1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що банда діяла у м. Кременчук. Упродовж вересня 2023 – лютого 2024 років її учасники готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата – у зв’язку з громадською роботою щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також встановлено причетність учасників банди до умисного вбивства жителя Кременчука, який з ними конфліктував. У вересні 2023 року його застрелили з мисливської рушниці неподалік місця проживання.

Другою жертвою міг стати чоловік, який продав рушницю обвинуваченим, проте під час переслідування йому вдалося від них втекти.

Наразі учасники банди перебувають під вартою. Матеріали стосовно ще однієї особи виділені в окреме провадження. Його оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснювалося ГУНП в Полтавській області, оперативний супровід – УСР в Полтавській області ДСР Нацполіції України, УСБУ в Полтавській області та УКР ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора