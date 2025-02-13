Судитимуть 71-річного одесита, який перевозив ухилянтів в автомобілі у схованці

До суду скеровано обвинувальний акт щодо правопорушника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Співробітники Одеського районного управління поліції № 2 спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України викрили та задокументували оборудку містянина у січні. Зупинивши на автодорозі сполученням Одеса – Кучурган фургон «Mercedes» під керуванням 71-річного жителя обласного центру, правоохоронці виявили в кузові таємне відділення, облаштоване подвійною стіною, де ховались троє чоловіків 28, 35 та 38 років із різних областей України.

Було з’ясовано, що водій, за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян, перевозив їх з Одеси до кордону з Молдовою. Із визначеної ділянки пасажири повинні були самостійно перейти до сусідньої країни.

Відносно чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб покинути Україну, прикордонники склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і направили правопорушників до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення перевірки.

Поліцейські вилучили автівку у перевізника, а його самого затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. В подальшому на час слідства суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб щодо кількох осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Матеріали відносно організатора оборудки слідчі виділили в окреме провадження, розслідування якого проводиться під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

Одеське районне управління поліції № 2