Судитимуть 8 учасників злочинної організації, які збирали кошти нібито для ЗСУ, видаючи себе за представників влади

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації за фактом шахрайства (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що учасники злочинної організації під виглядом надання допомоги армії підробляли листи від імені керівників обласних, районних, міських військових адміністрацій для збору з суб’єктів господарювання коштів в якості благодійної допомоги ЗСУ.

Підприємці у відповідь на дзвінки обвинувачених, які представлялися заступниками, помічниками керівників військових адміністрацій, та отримані фейкові листи перераховували кошти на банківські картки, бажаючи підтримати українських захисників.

Ділки просили перерахувати на ЗСУ від 20000 до 100000 грн. Сума залежала від оборотів підприємства. Банківські картки були заздалегідь оформлені на підставних осіб, яким платили від 500 до 1000 грн за картку.

У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення рф обвинувачені ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на понад 3 млн грн.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Організатору злочинної схеми, який перебуває на тимчасово окупованій Луганщині, заочно повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Також триває розслідування щодо інших епізодів протиправної діяльності спільників.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора