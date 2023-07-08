Судитимуть 9-х податківців-зрадників, які збирають «данину» для окупантів на Донеччині

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо дев’ятьох працівників податкової з селища Мангуш Донецької області, які поповнюють бюджет окупантів, збираючи оброк з населення.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Встановлено, що після початку окупації Мангуша російськими військами дев’ятеро працівників податкової служби виявили бажання працювати на загарбників. Вони сприяли незаконному створенню та роботі податкової так званої «днр» у місті.

Одна з обвинувачених, колишня державний ревізор податкової інспекції, обійняла посаду начальника відділу окупаційної податкової. Жінка контролювала документальні перевірки підприємців та своєчасність сплати податків до «казни» окупантів.

Троє її колег-зрадників обійняли керівні посади у новоствореній «інспекції». Вони здійснювали незаконну реєстрацію фізичних осіб-підприємців за законодавством так званої «днр» аби налагодити грошові надходження на користь ворога.

Колишня головна державний ревізор-інспектор стала завідувачкою сектора та організовувала оподаткування підакцизних товарів та контролювала сплату «податків».

Інші податківці, які перейшли на «службу» до окупантів займали менш «впливові» посади.

Дев’ятеро колишніх податківців обвинувачуються у державній зраді (2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР