Судитимуть 9-х податківців-зрадників, які збирають «данину» для окупантів на Донеччині

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Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо дев’ятьох працівників податкової з селища Мангуш Донецької області, які поповнюють бюджет окупантів, збираючи оброк з населення.

Обвинувальні акти направлено до суду.

https://dbr.gov.ua/assets/cache/images/main/derzhavna-zrada-400x250-7bc.jpgВстановлено, що після початку окупації Мангуша російськими військами дев’ятеро працівників податкової служби виявили бажання працювати на загарбників. Вони сприяли незаконному створенню та роботі податкової так званої «днр» у місті.

Одна з обвинувачених, колишня державний ревізор податкової інспекції, обійняла посаду начальника відділу окупаційної податкової. Жінка контролювала документальні перевірки підприємців та своєчасність сплати податків до «казни» окупантів.

Троє її колег-зрадників обійняли керівні посади у новоствореній «інспекції». Вони здійснювали незаконну реєстрацію фізичних осіб-підприємців за законодавством так званої «днр» аби налагодити грошові надходження на користь ворога.

Колишня головна державний ревізор-інспектор стала завідувачкою сектора та організовувала оподаткування підакцизних товарів та контролювала сплату «податків».

Інші податківці, які перейшли на «службу» до окупантів займали менш «впливові» посади.

Дев’ятеро колишніх податківців обвинувачуються у державній зраді (2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР

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