Судитимуть адвоката, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон

Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката з м. Київ, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обвинувачений за 4 тисячі доларів США пообіцяв військовозобов’язаному включити його до інформаційної системи «Шлях» як водія-волонтера громадської організації, яким він не являвся. Таким чином останній міг безперешкодно перетнути кордон.

Отримавши 3 тисячі доларів США завдатку, адвокат відправив чоловіку необхідні документи поштою. Ще 20 тис грн «замовник» перерахував йому на картковий рахунок.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників відділу міграційної поліції ГУНП в області та Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури