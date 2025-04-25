Судитимуть адвоката, який сприяв військовослужбовцям у звільненні зі служби без законних підстав

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області скерували для судового розгляду обвинувальний акт відносно місцевого адвоката.

Фігурант обвинувачується у сприянні військовослужбовцям у незаконному звільненні зі служби в ЗСУ.

В ході досудового розслідування було задокументовано, як за 12 тисяч доларів зловмисник допоміг виготовити фіктивний документ про нібито народження дружиною військовослужбовця третьої дитини. На підставі цього чоловік в подальшому звільнився зі служби у запас.

За оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області було зібрано достатньо доказів, слідчі провели всі необхідні слідчі дії та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду. Зловмиснику інкримінують ч. 3 ст. 358 та ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України, тобто підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа та підбурення й пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби, шляхом підроблення документів, вчинене в умовах воєнного стану.

За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області