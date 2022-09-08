Судитимуть афериста, який на «оренді квартири» ошукав рівнян і вимушено переселених осіб

Перебуваючи у слідчому ізоляторі за ряд скоєних злочинів і будучи засудженим на шість років до позбавлення волі, 37-річний рівнянин продовжив і там свою протиправну діяльність. Викрили його працівники карного розшуку спільно із дізнавачами Рівненського районного управління поліції.

На сайті безкоштовних оголошень у жовтні торік зловмисник розмістив повідомлення про здачу в найм однокімнатної квартири. Бажаючі не забарилися. За вказаним контактним номером зателефонував рівнянин, який погодився внести 3500 тисячі передоплати на банківську картку, після чого зв’язок із «орендодавцем» обірвався.

А вже через пару місяців зловмисник вирішив використати шахрайську схему знову — цього разу жертвою афериста стала жителька обласного центру, яка теж перерахувала 3500 тисяч гривень завдатку. Потому в березні-квітні цьогоріч він ошукав двох внутрішньо переміщених осіб із Харкова, які позбулися 4000 та 8600 гривень відповідно.

Досудове розслідування за фактом шахрайства проводили дізнавачі СД Рівненського РУП. Після перекваліфікації кримінального провадження на частину 2 статті 190 ККУ слідчі повідомили 37-річному чоловікові про підозру та за результатами зібраної доказової бази скерували до суду матеріали справи із обвинувальним актом.

Тепер у його біографії додасться іще один черговий строк. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області