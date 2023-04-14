Судитимуть агента російської розвідки, який збирав дані про логістичні шляхи Сил оборони на Одещині (ФОТО)

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі за фактом державної зради та незаконного поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що ексміліціонер після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником гру рф для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Він збирав розвідданні про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

На виконання завдань російських кураторів інформатор придбав три відеокамери т.зв. «фотопастки», які встановив уздовж залізничних колій у передмісті Одеси для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Дані в реальному часі, які фіксували камери, через мобільний додаток отримували спецслужби рф. На закупку та встановлення «фотопасток» агент отримав 50 тис гривень.

Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій.

Під час затримання у ворожого агента вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ контррозвідки УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури