Судитимуть аграрія-колаборанта, який організував вивезення понад 10 тисяч тонн українського соняшника до Росії

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора приватного сільськогосподарського підприємства за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, аграрій з Куп‘янська під час окупації міста налагодив дружні стосунки з ФСБ РФ. Так, вони домовились, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп’янського району під приводом «націоналізації» на користь РФ.

На цьому «прихильність» підприємця до окупантів не закінчилась. Він надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових.

Своїм підлеглим поплічник окупантів наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника на територію країни-агресора.

На початку вересня аграрій став на облік у так званій «податковій службі в Харківській області» та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

Власну позицію до окупантів підозрюваний не приховував. Перебуваючи з іншими людьми на території станції технічного обслуговування автомобілів у Куп‘янську, чоловік висловлювався на підтримку «руського миру» та політики очільника РФ.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура