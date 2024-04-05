Судитимуть агронома, який допомогав окупантам підбирати місця для мінування полів на Купʼянщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Василенкове Куп’янського району з березня 2022 року агроном місцевого підприємства налагодив дружні стосунки з представниками рф і допомагав ворогу закріпитись на позиціях.

Чоловік підказував окупантам місця на полях для мінування з метою протидії Збройним Силам України. Також обвинувачений вимагав від своїх колег передавати російським загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд та укріплень.

Поплічник ворога надавав російським військовослужбовцям продукти харчування та дрова для обігріву школи, в якій дислокувались збройні сили рф. Більше того, у власному будинку чоловік поселив трьох офіцерів ворожої армії.

На початку 2023 року ворожого пособника викрили і затримали правоохоронці. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Харківська обласна прокуратура