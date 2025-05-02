Судитимуть арештанта київського СІЗО, який організував шахрайську схему з продажу неіснуючих дров

Наразі слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, викрили шахрайську схему фігуранта співробітники карного розшуку Голосіївського управління поліції спільно з оперативним відділом Київського слідчого ізолятору.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 40-річний киянин, перебуваючи під вартою в столичному СІЗО за замах на вбивство, створював оголошення про продаж дров за вигідними цінами на популярному онлайн-майданчику. Зацікавлені покупці перераховували кошти на картку, вказану зловмисником, однак, після отримання грошей зв’язок з «продавцем» раптово обривався, а дрова так і не надходили.

У результаті проведених слідчих дій, правоохоронці, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а під час санкціонованих обшуків у камері СІЗО та за місцем реєстрації фігуранта вилучили банківські картки, на які потерпілі перераховували кошти, мобільні пристрої, ноутбук та SIM-карти.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до Голосіївського районного суду. За вчинене обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва