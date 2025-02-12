Судитимуть банду злодіїв, які обкрадали кишені та банківські картки хмельничан

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно п’ятьох чоловіків та трьох жінок за фактами крадіжок, грабежів, викрадення офіційних документів, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем (ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361 КК України).

Злочинну діяльність спільники здійснювали з грудня 2023 року до їх викриття у липні минулого року. Серед учасників – і 17-річний юнак.

Свою увагу здебільшого зосереджували на чоловіках, які перебували напідпитку поблизу місцевого залізничного вокзалу.

Доки одні відволікали увагу потерпілого, інші «тягли» із кишень мобільні телефони, гроші та банківські картки.

Далі зловмисники змінювали пін-коди викрадених карток та використовували усі їх ліміти.

Розмір шкоди 14 потерпілим перевищує 700 тис. грн.

Четверо обвинувачених перебуває під вартою, двоє скористались правом на внесення застави, до неповнолітнього застосовано цілодобовий домашній арешт, а щодо однієї із жінок – особисте зобов’язання.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в області за оперативного супроводу управління карного розшуку ГУНП області та Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Довідково: найбільша міра покарання за статтями обвинувачення передбачена ч. 4 ст. 186 КК України – позбавлення волі на строк до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури