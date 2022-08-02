Судитимуть бізнесмена – втікача, який налагодив схему ухилення від сплати податків на понад 3,1 млрд грн

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 , ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів.

В подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів. Також він оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

Діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд гривень.

В ході досудового розслідування накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також земельні ділянки ПАТ «Одеський НПЗ» та ТОВ «Енергія і газ Україна», які належать керівнику злочинної організації.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора