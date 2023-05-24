Судитимуть «благодійника», який будучи підсудним, переправив за кордон ухилянтів під видом водіїв-волонтерів

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом сприяння у незаконному переправленню 12 осіб через державний кордон України, а також підроблення з цією метою офіційних документів, та їх використання (ч. ч. 1, 2 ст. 332, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

Як повідомлялося раніше, злочинну схему переправлення через кордон військовозобов’язаних у період воєнного стану розробив та використав 39-річний житомирянин.

Так, обвинувачений зареєстрував на підставних осіб декілька благодійних фондів. І вже від імені цих фондів оформляв клієнтам документи, щоб одержати з державних установ дозволи, необхідні для безперешкодного виїзду за кордон.

За такою схемою військовозобов’язані, включені до системи «Шлях», під видом водіїв-волонтерів уникали своєчасного призову та вільно перетинали кордон через різні пункти пропуску. Окремі ухилянти вчиняли так по декілька разів. До того ж, фігурант детально консультував клієнтів, як вони повинні діяти під час перетину кордону, аби не розкрили справжню мету поїздки та сприяння «благодійника».

Досудове слідство встановило, що протягом липня-жовтня 2022 року обвинувачений, під видом перевезення гуманітарної допомоги, посприяв 12-м військовозобов’язаним незаконному перетину кордону, половина з яких не повернулися в Україну. Це у той час, коли стосовно нього суд розглядав справу за фактом підробки документів.

В офісах благодійних фондів, автомобілях та помешканні обвинуваченого вилучено докази злочинної діяльності – печатки, документи, журнал та телефон з перепискою з клієнтами.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Житомирська обласна прокуратура, оперативний супровід – Управління СБУ в області. Досудове розслідування проводило Головне управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури