Судитимуть браконьєра, який незаконно виловив риби на суму понад 300 тис. грн.

Прокурори Запорізької окружною прокуратурою скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року 23-річний чоловік без дозвільних документів на промисел здійснив незаконний вилов риби поблизу с. Вільноандріївка Запорізького району. За допомогою заборонених знарядь лову – ліскових сіток – браконьєр «наловив» майже 200 одиниць риби. Рибному господарству України підозрюваний завдав істотної шкоди на загальну суму понад 300 тис. грн.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура