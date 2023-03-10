Судитимуть Буковинця, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у жовтні минулого року перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння поблизу сільського магазину, чоловік намагався зґвалтувати 17-річну односельчанку, спричинивши їй тілесні ушкодження. На крики дівчини прибігли жителі села, що завадило громадянину довести свій злочинний умисел до кінця. Він втік з місця скоєння злочину.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура