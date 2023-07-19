Судитимуть чергову група зловмисників, які організували нелегальне переправлення ухилянтів через кордон на Закарпатті

На початку січня цього року мукачівські поліцейські спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ заблокували черговий канал незаконного переміщення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. За підозрою у організації тоді затримали трьох фігурантів: двоє з них закарпатці, віком 28 та 29 років, та один 23-річний мешканець Хмельниччини.

Двоє з них уже мають умовний термін за вчинення аналогічних злочинів.

В ході слідства поліцейські встановили, що зловмисники за 2500 доларів США пропонували чоловікам свою допомогу у перетині держкордону. Затримали фігурантів під час спроби переправлення трьох чергових клієнтів через так званий «зелений кордон», в обхід офіційних пунктів пропуску. Затримання провели у різних районах області.

Станом на сьогодні, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі зібрали достатньо доказів та завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження вже передали для судового розгляду. Щодо одного з фігурантів матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.

Обвинуваченим інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області