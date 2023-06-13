Судитимуть чергову «військову кореспондентку» з Донеччини, яка викривляє події на користь окупаційної влади

Прокурори Донецької обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно уродженки м. Макіївки. Їй інкримінують колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, завершивши навчання в окупованому Донецьку, обвинувачена з березня 2022 року стала так званим «військовим кореспондентом» на новинних ресурсах «МІСТ», а потім і «Оплот ТБ».

У своїх публікаціях й сюжетах «корреспондентка» розповсюджує неправдиву інформацію про нібито обстріли захопленої частини Донецької області військовослужбовцями ЗСУ, викривляючи події на користь окупаційної влади. Вона створила власний канал у месенджері «Telegram». Там вона серед іншого розміщує відео допитів полонених. Крім того, «кореспондентка» відвідує позиції представників незаконних збройних формувань «днр», які знищують українські міста і села, називаючи їх «героями».

У квітні 2022 року публікувала репортажі з розбомбленого армією рф м. Маріуполя. Вихваляла злочини російських військових, які вбивали українських захисників і цивільних на меткомбінаті «Азовсталь».

Наразі обвинувачену оголошено у розшук, досудове розслідування стосовно неї здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора