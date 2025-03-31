Судитимуть черкасця, який отримав хабар за вплив на рішення уповноваженої особи про виключення ухилянта з розшуку

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жителя м. Черкаси за фактом одержання неправомірної вигоди за вчинення незаконного впливу на прийняття рішення уповноваженою особою щодо виключення з розшуку особи, яка ухиляється від явки до Черкаського ТЦК та СП (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням установлено, що 40-річний чоловік, достовірно знаючи про введення на території України правового режиму воєнного стану та оголошення загальної мобілізації, запропонував жителю міста Черкаси призовного віку надати йому грошові кошти в розмірі 500 доларів США за вплив на прийняття уповноваженою особою рішення про виключення його з розшуку, як особи, яка ухиляється від явки до Черкаського ТЦК та СП.

Слідчим суддею до зловмисника застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, оперативний супровід – УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури