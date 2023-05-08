Судитимуть чернівчанку, яку звинувачують у заволодінні державними коштами шахрайським шляхом

Будучи одержувачем соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, жителька Чернівців, незаконно отримала грошові кошти з державного бюджету у сумі понад 83 тисячі гривень. Правоохоронці зібрали докази протиправної поведінки жінки та наразі скерували відносно неї обвинувальний акт для розгляду до суду.

Під час досудового розслідування співробітники Чернівецького районного управління поліції встановили, що в період з лютого по липень 2020 року 37-річна жителька міста Чернівці заповнила відповідні документи на призначення усіх видів соціальної допомоги. Порушниця вказала недостовірну інформацію та приховала, що її чоловік отримав дохід від продажу автомобіля, а вона придбала авто. Внаслідок шахрайських дій порушниця незаконно отримала понад 20 тисяч гривень.

В подальшому чернівчанка, в серпні 2020 року, під час повторного звернення про призначення пільг, в декларації про доходи та майновий стан не зазначила інформацію, що в її власності є автомобіль. Таким чином, буковинка отримала понад 62 тисячі гривень державних коштів шахрайським шляхом.

Слідчі поліції зібрали доказову базу протиправної діяльності фігурантки та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Жінці інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 1 і 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво вказаного провадження здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області